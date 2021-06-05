حوادث
اعتقال جانحين روعوا حيا بتازة
أحالت الشرطة القضائية بتازة، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، أخيرا، 3 شباب في عقدهم الثالث، لهم سوابق متعددة، بعد اعتقالهم تباعا لإحداثهم ضوضاء وفوضى عارمة بالشارع العام واعتدائهم بالضرب والجرح على أشخاص، بينهم عامل نظافة، بحي الكعدة ومحيطه، وإلحاقهم خسائر مادية بسيارات وممتلكات الغير. واستعان المشتبه فيهم الذين قضوا عقوباتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل