خاص
السياحة آلية لترويج الصناعة التقليدية
لحميدي رئيس الغرفة الجهوية أكد أن تأهيل المدينة العتيقة سيساهم في رفع الضرر عن الصانع التقليدي أجرى الحوار: برحو بوزياني أكد امحمد لحميدي، رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، أن القطاع السياحي يعتبر الزبون الأساسي لمنتوجات الصناعة التقليدية بطنجة، خاصة أن ما يعرف بـسياحة ” الكروازيير”، تعرف إقبالا كبيرا على المنتوجاتأكمل القراءة »
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