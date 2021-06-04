حوادث
العثور على مخدرات في سواحل الحسيمة
أفادت مصادر «الصباح» أن وحدة تابعة للبحرية الملكية، عثرت مساء أول أمس (الأربعاء)، على رزمة كبيرة من مخدر الشيرا في عرض سواحل إقليم الحسيمة. وأضافت المصادر ذاتها، أن الوحدة التابعة للبحرية الملكية كانت تقوم كعادتها بدورية روتينية في سواحل البحر الأبيض المتوسط، فأثارت انتباهها رزمة المخدرات طافية على سطح الماءأكمل القراءة »
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