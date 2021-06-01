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بنك المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية يوقعان اتفاقية شراكة
وقع بنك المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون، تروم تعزيز نجاعة الأنشطة المشتركة التي تقوم بها المؤسستان في إطار دعمهما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وذكر بلاغ مشترك للبنك والبرنامج، أن الاتفاقية، التي وقعها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنميةأكمل القراءة »
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