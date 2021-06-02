الرياضة
المونديال يجر كينيا إلى القضاء
اعتقلت السلطات القطرية عاملا كينيا باسم مالكولم بيدالي، متهمة إياه بنشر أخبار مغلوطة عن سوء معاملة عمال ملاعب مونديال 2022، مقابل رشوة من جهات خارجية. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية “أ.ف.ب”، أن بيدالي سيخضع للمحاكمة، في وقت تطالب منظمات حقوقية كثيرة بإطلاق سراحه. ومازال بيدالي قيد الاعتقال منذ ثلاثة أسابيع، إذأكمل القراءة »
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