الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي أشرف حمودة بنشريفة، المدرب المساعد للوداد الرياضي، على تداريب اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفتح الرياضي، الأحد الماضي، فيما أشرف المدرب فوزي البنزرتي، على تداريب الفريق الأول، الذي شارك في المباراة، والذي اكتفى بحصة لإزالة العياء. ويستعد الوداد لمباراة يوسفية برشيد، غدا (الخميس)، لحساب مؤجل الجولة 16أكمل القراءة »
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