حوادث
8 سنوات لسارقي بندقية
المتهمان متخصصان في سرقة السيارات والشاحنات أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شابين وحكمت على كل واحد منهما ب4 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية سرقة بندقية للصيد وأربع خراطيش من داخل سيارة. وتلقت الضابطة القضائية لدىأكمل القراءة »
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