الأولى
تحت الدف
نحتاج، هذه الأيام، إلى القايدة حورية، كي تشهر عبارتها الشهيرة في وجه منتخبين ومستشارين وبرلمانيين ورؤساء جماعات وأعضاء غرف مهنية: “باراكا من خيطي بيطي زيطي”. فما يفعله البعض، قبيل الانتخابات، من حرث عشوائي في “الحقل” الحزبي، يشبه “الفضيحة” التي تتطلب تحقيقا عاجلا في منسوب أخلاق العمل السياسي، إذ لا ولاءأكمل القراءة »
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