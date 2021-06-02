الرياضة
جمعية تنتقد إستراتيجية الرياضة
انتقد المركز المغربي للذكاء الرياضي الإستراتيجية الوطنية للرياضة، التي نشرت خلاصة أهدافها وإجراءاتها وإنجازات أوراشها، عبر بوابة إلكترونية أطلقتها رئاسة الحكومة. وكشف المركز في بلاغ أن الإستراتيجية كلام فضفاض لذر الرماد في العيون، من أجل الاستهلاك السياسي، ويتناقض مع الرسالة الملكية حول الرياضة، والتوصيات التي أصدرها المشاركون فيها، ومع تقريرأكمل القراءة »
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