مجتمع
التعليم الخاص يطالب بدفتر تحملات جديد
رئيس الرابطة دعا إلى وضع نظام خاص للافتحاص التربوي والبيداغوجي دعا رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب الحكومة إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي للتعليم الخاص، وتعزيز آليات وتدابير المراقبة والتأطير. وشدّد لمناسبة اليوم التواصلي المنعقد بأكادير، حول تنزيل قانون الإطار 51.17، والمستجدات المتعلقة بالتعليم المدرسي الخاص تنزيل القانون الإطار والمستجداتأكمل القراءة »
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