مجتمع
ثانوية إعدادية رقمية بأزيلال
عقد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بمعية نور الدين عيوش، الرئيس المؤسس لمؤسسة زاكورة للتربية، اجتماعا تنسيقيا بحضور مختلف المتدخلين والشركاء، خصص لتتبع ومواكبة سير إنجاز أول ثانوية إعدادية قروية للقرب “الإعدادية الرقمية خلاد” التي تم إنجازها بدوار خلاد التابع لجماعة آيت بلال بإقليم أزيلال.أكمل القراءة »
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