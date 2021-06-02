حوادث
جريمتا قتل في يوم واحد بفاس
جانح أجهز على زميله بسبب استغلال موقف عشوائي ومهاجر أصيب بحجر طائش اعتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، مساء الاثنين الماضي، ثلاثينيا بعد إجهازه على زميله بسبب نزاع حول من له الأحقية في استخلاص ثمن ركن السيارات، في موقف عشوائي بزنقة الأخضر غيلان، المتفرعة عن شارع الحسن الثاني بالمدينةأكمل القراءة »
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