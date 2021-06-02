وطنية
ضحايا غالي يفضحونه يوم محاكمته
قالوا إن مثوله أمام القضاء يعد انتصارا وبوريطة يتساءل عن موقف اسبانيا في حال استقبال المغرب لانفصاليين كتالانيين قال فاضل بريكة، إن مثول إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات بوليساريو، مجرم الحرب الذي عذب وقتل مئات الأشخاص، أمام المحكمة الإسبانية العليا أمس( الثلاثاء)، يعد انتصارا لضحاياه الذين يطالبون بالعدالة. وأضاف المتحدث نفسه،أكمل القراءة »
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