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وطنية

ضحايا غالي يفضحونه يوم محاكمته

منذ 6 ساعات
(FILES) In this file photo taken on February 27, 2021 Brahim Ghali, President of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SARD) and Secretary-General of the Polisario front, attends celebrations marking the 45th anniversary of the creation of the SARD, at a refugee camp on the outskirts of the southwestern Algerian city of Tindouf. - The leader of the Western Sahara independence movement, Brahim Ghali, at the heart of a diplomatic spat between Spain and Morocco will appear before a Madrid court on June 1, 2021 to answer allegations of torture. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)
قالوا إن مثوله أمام القضاء يعد انتصارا وبوريطة يتساءل عن موقف اسبانيا في حال استقبال المغرب لانفصاليين كتالانيين قال فاضل بريكة، إن مثول إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات بوليساريو، مجرم الحرب الذي عذب وقتل مئات الأشخاص، أمام المحكمة الإسبانية العليا أمس( الثلاثاء)، يعد انتصارا لضحاياه الذين يطالبون بالعدالة. وأضاف المتحدث نفسه،أكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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