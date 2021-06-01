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9968 مترشحا لاجتياز البكالوريا بسطات
بلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا (دورة 2021) بإقليم سطات، 9968، من بينهم 4981 مترشحين أحرارا. وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسطات، فإن عدد المترشحين الرسميين للامتحان الوطني الموحد يبلغ 4987 في حين يصل عدد المترشحين الرسميين للامتحان الجهوي الموحد 5681. وبلغ عدد المترشحات والمترشحينأكمل القراءة »
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