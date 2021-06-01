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دياب تحضر “حطالي روج” سجلت الفنانة مايا دياب أغنية عبارة عن دويتو مع المطرب محمود الليثي بعنوان “حطالي روج”. ويعتبر الدويتو تجربة جديدة في مسار مايا دياب وهو من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي. ويتم تصوير الكليب حاليا في بيروت، بينما صاحب فكرة هو المنتج حمديأكمل القراءة »
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