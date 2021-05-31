حوادث
فرقة أمنية جهوية للمتفجرات بوجدة
أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، الخميس الماضي، انطلاقة للعمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات التابعة لولاية أمن وجدة، والمحدثة في إطار إحداث دينامية تعزيز وتجهيز البنيات والمصالح الأمنية الجديدة بوحدات عملياتية متخصصة في الاستجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التحديات الأمنية عموما، وفي مقدمتها التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العنيفة، على وجه الخصوص. وحسبأكمل القراءة »
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