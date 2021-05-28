افتتاح معرض “أشكال متحولة” بالرباط

يحتضن فضاء “رواق ضفاف” بمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، في الفترة من 27 ماي الجاري إلى 26 يونيو المقبل بالرباط، معرض “أشكال متحولة” للفنان المغربي الكندي حميد بوحيوي.

ويعد هذا المعرض الذي يضم أعمالا فنية لبوحيوي، بمثابة رحلة سفر يجوب من خلالها الفنان بإصرار دروب وفضاءات الحرية، معتمدا في ذلك على ريشته المبدعة وألوان بهية وتركيبات تسكتشف مجرات ومنحنيات نسائية من خلال تحكم واضح في التقنيات.

وأكد الفنان بوحيوي، في تصريح لـ(ومع)، أن معرض “أشكال متحولة” عمل إبداعي فني يمكن اعتباره مرتبطا بظرفية (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن الحجر الصحي المفروض بسبب الإجراءات التقييدية على الصعيد العالمي جراء الوباء غير الرؤية الفنية ليرسم معالم فترة انتقالية في النهج التصويري.

وظل بوحيوي، الذي ولج عالم الفن والابداع منذ الصغر وبدأ عرض أعماله منذ سنوات التسعينات في كل بقاع العالم ولا سيما في كندا بلد إقامته، مخلصا لفنه التصويري للبورتريه النسائي، والذي يعتبر بالنسبة له من الأعمال الفنية “الأكثر جمالية”.