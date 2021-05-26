وطنية
“فيسبوكيون” يحملون سلاح المقاطعة ضد إسبانيا
حمل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، سلاح المقاطعة في وجه المنتجات الإسبانية، وأطلقوا حملة واسعة على “فيسبوك” و”تويتر” تحمل وسم “مقاطعة المنتجات الإسبانية” باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، وذلك في سياق التوتر الذي دخلته العلاقات المغربية الإسبانية، بعد استقبال مدريد إبراهيم غالي، زعيم “بوليساريو”، بأحد مستشفياتها، بهوية مزورة، دون إعلام الرباط.أكمل القراءة »
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