بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على ارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، مدعومة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي (0.36 في المائة) محققا 12.134.25 نقطة.

وهكذا، كسب MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0.42 في المئة، مسجلا 991.41 نقطة، كما سجل ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على اساس مستمر، 9.872.03 نقطة (+0.37 في المائة). أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد ربح بنسبة 0,37 في المائة، مسجلا 914,67 نقطة.

وعلى مستوى القيم، سجلت دار السعادة (+3.82 في المائة) على رأس قائمة الترتيب متبوعة بستوفيكس شمال إفريقيا (+2.95 في المائة) وسنيب (+2.91 في المائة).

وفي قائمة الخاسرين هناك S.M monétique الذي تراجع ب3.95 في المئة، متبوعا بمناجم (-1.80 في المائة) وإنفوليس (-1.51 في المائة).

(ومع)