آسفي… توقيع اتفاقية شراكة للنهوض بتعلم الإنجليزية

وقعت المديرية الإقليمية للتربية الوطني بآسفي، أول أمس الجمعة، اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة “بوكلاند” للنشر والتوزيع، وذلك بغية النهوض بتعلم مادة اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية المتواجدة بالمديرية الإقليمية لآسفي.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير الإقليمي للتربية الوطنية، نور الدين سيقال، ومدير مؤسسة بوكلاند للنشر والتوزيع، محمد بولعقل، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين المديرية والمؤسسة، من خلال وضع برامج تكوينية وتربوية وأنشطة مشتركة ومندمجة من أجل تكوين الأطر التربوية لمادة اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية المتواجدة بالمديرية الإقليمية لآسفي.

وتنصب اهتمامات التعاون بين الطرفين على تكوين الأطر التربوية لمادة اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية المتواجدة بالمديرية الإقليمية لآسفي، وتنظيم ورشات تكوينية، وتنظيم ملتقيات ومسابقات.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، تلتزم مؤسسة “بوكلاند” بإعداد وتنفيذ برنامج عمل سنوي يحدد التاريخ والفئة المستهدفة لكل نشاط، وتقديم أنشطة داعمة للمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بآسفي، وتكوين الأطر التربوية لمادة اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية المتواجدة بالمديرية الإقليمية لآسفي، وتنظيم ورشات تكوينية وملتقيات ومسابقات.

ويتعلق الأمر أيضا بإغناء المكتبات بالكتب والقصص لبعض المؤسسات التعليمية، وإعداد تقرير خاص بكل نشاط، والتنسيق المسبق مع مديري المؤسسات التربوية قبل القيام بأي نشاط، والحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسة وتعويض كل ما تم إتلافه أو إلحاق ضرر به جراء استعماله.

(ومع)