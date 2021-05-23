رباح : التنوع البيولوجي رهان أساسي للتنمية المستدامة

أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أن موضوع التنوع البيولوجي يعتبر محورا ذا أولوية ورهانا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأبرز رباح، خلال ترأسه، أخيرا، ندوة افتراضية حول موضوع التنوع البيولوجي بالمغرب، أن “إحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي يعتبر تأكيدا للإرادة السياسية الوطنية لتقوية الحكامة وتعزيز التشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسات الوطنية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي”.

وأفاد بلاغ للوزارة، أن الوزير استعرض الأوراش التي يشرف عليها قطاع البيئة سواء على المستوى القانوني المتعلق بالتنوع البيولوجي أو المستوى الاستراتيجي والتقني، خاصة في ما يتعلق بالتقييم الوطني للتنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، والبرنامج الوطني لحماية وتثمين الأوساط البيئية، بالإضافة إلى المشاريع التي يتم إنجازها مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الوطنية في مجال إحياء النظم الإيكولوجية.

كما ذكر رباح، ببعض المؤشرات المقلقة حول التنوع البيولوجي على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن 25 في المائة من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض و85 في المائة من المناطق الرطبة العالمية لم تعد موجودة، مؤكدا على ضرورة استحضار الأزمة الوبائية الناتجة عن كوفيد- 19، لإبراز أهمية التوازنات الطبيعية وضرورة تغيير طريقة التعامل مع الطبيعة ومكوناتها. وعرفت هذه الندوة تقديم مجموعة من العروض، همت الجوانب الاستراتيجية لحماية التنوع البيولوجي والأوساط الطبيعية بالمغرب، والتقدم المحرز في مجال المعرفة والبحث العلمي إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف المتوخاة. وقد تم الخروج بمجموعة من التوصيات همت بالخصوص تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية، ووضع آليات للوقاية والمراقبة، وتطوير المعرفة والبحث والابتكار، وتعزيز التوعية والتربية وتثمين المعارف التقليدية وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

(ومع)