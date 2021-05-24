وطنية
المخابرات تعري جنرالات جزائريين في ملف غالي
فضحت مصالح المخابرات المغربية، تورط جنرالات الجزائر وأعضاء من الحكومة الاسبانية في إدخال إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات بوليساريو، بهوية مزورة إلى التراب الإسباني، للإفلات من المتابعة القضائية. ودعا فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إلى إجراء تحقيق شفاف لتسليط الضوء على كافة ملابسات قضيةأكمل القراءة »
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