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أطفال مغاربة في أفلام إباحية فرنسية

منذ 4 ثواني
شبكة “بربينيون” تستدرج الضحايا بعشرة أوروات وتبيع الأشرطة في رومانيا وتايلاند قادت تحريات الشرطة الفرنسية بمنطقة “بربينيون”، أول أمس (الأربعاء)، إلى إيقاف فرنسيين يتزعمان شبكة تستغل أطفالا مغاربة في الدعارة وتصوير أفلام إباحية. واكتشفت المصالح الأمنية نفسها أن المشتبه فيهما من ذوي السوابق القضائية في استغلال القاصرين المغاربة جنسيا بإسبانيا،أكمل القراءة »


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منذ 4 ثواني
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