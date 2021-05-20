أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد “الجمعة” من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح” على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد “الجمعة”، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “أطفال مغاربة في أفلام إباحية فرنسية” و”الجائحة تكلف “لارام” 200 مليار”، ثم زيارة خاصة بعنوان “الحنكاري: تلاعبات للسطو على الأراضي السلالية”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “السورسي ل”ليلى” في قضية الخيانة”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “أبواب الرحيل تشرع أمام رحيمي”.