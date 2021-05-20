وفاة الممثل المصري سمير غانم

توفي الفنان المصري، سمير غانم، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن زوج ابنته، الإعلامي رامي رضوان، على صفحته الرسمية على فيسبوك، خبر رحيله، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي”.

وكان الممثل الشهير، وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز، قد نقلا إلى المستشفى مطلع الشهر بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا. حيث تم وضعهما على أجهزة التنفس الاصطناعي من أجل السيطرة على نسبة الأكسجين.

وذاعت شهرة سمير غانم (84 سنة) من خلال الأعمال الفنية لفرقة “ثلاثي أضواء المسرح” الكوميدية، قبل أن يمضي في مسيرة حافلة امتدت إلى التلفزيون والمسرح والسينما.

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال مع زوجته وكذلك مع ابنتيه الممثلتين دينا وإيمي.