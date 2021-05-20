آيت الطالب: تحسن تدريجي للحالة الوبائية بالمغرب

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب،اليوم الخميس، أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش.

وأضاف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن آيت الطالب أوضح، في إفادة بخصوص تطور الوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب، أن مؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل انخفضا كذلك.

وأشار الوزير إلى أن هذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي بلغت إلى حدود أمس الأربعاء على الساعة الرابعة مساء إلى 7.029.682 مستفيدا من الجرعة الأولى، و4.673.903 مستفيدين من الجرعة الثانية.