الأولى
سبع سنوات لأب اغتصب طفليه
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما بسبع سنوات سجنا نافذا في حق أب توبع بتهمة هتك عرض ابنيه، (طفل وطفلة)، وبتعويضهما بثمانية ملايين سنتيم، رغم إنكاره الجريمة المقترفة، معتبرا أن زوجته أرادت توريطه في الموضوع، لتصفية حسابات معه، فيما اقتنعت المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه، معتمدة على ثلاثةأكمل القراءة »
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