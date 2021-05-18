“القرطاس” يلعلع في سبتة

علمت الصباح أن شخصين وصلا مساء اليوم الثلاثاء، على متن سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة بتطوان، إلى مستشفى سانية الرمل، أصيبا بطلقات نارية من قبل الشرطة الإسبانية، قرب الحدود مع سبتة المحتلة. وأوضحت مصادر الصباح، أن الشخصين أصيبا بجروح، وحالتهما الصحية مستقرة، إذ تم الاحتفاظ بهما بقسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الأول أصيب على مستوى الكتف الأيسر، وحالته الصحية مستقرة، أما الثاني فأصيب على مستوى القفص الصدري من الجهة اليسرى، وحالته الصحية مستقرة أيضا.