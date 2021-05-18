الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تأسف لتماطل دفاع الراضي

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أسفها الشديد، بعد “تعمد عمر الراضي ودفاعه المساس بحقوق الضحية في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري”، بعدما استجابت محكمة الاستئناف بالبيضاء لطلبهم بتأجيل المحاكمة بمبرر عدم جاهزية الدفاع والمتهم.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن الجلسة التي عقدت الثلاثاء، أظهرت جاهزية المتهم عمر الراضي، رغم إصرار دفاعه على عكس ذلك، بحجة الوضعية الصحية للمعني بالأمر، بما أنه لم تظهر عليه علامات التعب.

وشهدت المحاكمة، احتجاج دفاع الطرف المدني الذي تدخل من أجل تسجيل ملتمسه الرامي لاعتبار القضية جاهزة احتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل أجل معقول.

وبعدما قررت المحكمة جاهزية القضية، أعطت الكلمة لدفاع المتهم، من أجل التقدم بالمسائل الأولية والدفوع الشكلية، ليفاجئ الحضور بأن هذا الأخير غير جاهز بعد أن التمس التأخير لإعداد دفاعه، لتضطر المحكمة لتأخير الملف إلى جلسة فاتح يونيو المقبل.