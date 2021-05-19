وطنية
الملك يدعم الفلسطينيين
إرسال أطنان من المساعدات وجنرالات الجزائر أصيبوا بانتكاسة بعد فشل مخططات تخوين المغرب ندد المغرب بالحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، ولم يكتف بإصدار بلاغ، بل أعطى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية بإرسال مساعدات إنسانية طارئة بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية، إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، تتكون منأكمل القراءة »
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