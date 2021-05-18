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وطنية

المعارضة تحضر لإسقاط حكومة العثماني

منذ 16 ثانية
ستتقدم بملتمس رقابة في حال صوت “بيجيدي” ضد قانون تقنين الكيف قرر نواب من فرق المعارضة، رفع التحدي وجمع التوقيعات للتقدم بملتمس الرقابة، لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، إذا صوت نواب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع قانون تقنين الكيف للاستعمالات الطبية والصناعية، وفق ما أكدته مصادر « الصباح».أكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية
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