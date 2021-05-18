الرياضة
البلدية تدعم وفاق آسفي بـ 12 مليونا
توصل وفاق آسفي، الممارس في القسم الثاني هواة، بمنحة مالية قدرها 12 مليونا من المجلس البلدي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المنحة تأخرت كثيرا عن موعدها المحدد بسبب الإجراءات القانونية، التي تسبق عادة صرف المنح المخصصة من المجالس المنتخبة لفائدة الجمعيات الرياضية. وأفاد مصدر مسؤول أن المكتب المسير بادرأكمل القراءة »
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