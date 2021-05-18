أسواق
“أولتري” تفتح في البيضاء
افتتحت علامة “أولتري” الإيطالية للملابس الجاهزة، أول متجر لها بالبيضاء، بحضور أرماندو باريكو، السفير الإيطالي بالمغرب، وبييرليجي جونتيل، القنصل العام لإيطاليا، ودانييلا كوسنتيني، مديرة الوكالة الإيطالية للتجارة. المتجر، الذي يمتد على مساحة 109 أمتار مربعة بحي المعاريف، تشرف عليه شركة “إف إف هولدينغ”، التي تمثلها المقاولة الشابة زينب محيريك، والتيأكمل القراءة »
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