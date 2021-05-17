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وطنية

اتهامات بتوظيف مناصب شغل في الانتخابات

منذ دقيقة واحدة
طفت إلى السطح في الأيام الأخيرة، شبهات تتعلق بتدبير المرافق العمومية الصحية، التي تقع مسؤولية تسييرها على عاتق المديرية الجهوية للصحة بالرباط سلا القنيطرة، إذ انتفض رافضون لسياسة الإدارة، ضد ما وصفوه بـ “الاستعمال السياسي” لهذه المناصب، من أجل التحكم في خريطة انتخاب اللجان متساوية الأعضاء. وفوجئت أطر وموظفو كافةأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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