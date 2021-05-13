وطنية
كورونا يمنع صلاة العيد
حسم أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، موقفه بمنع صلاة عيد الفطر للمرة الثانية على التوالي، حفاظا على الصحة العامة، بسبب انتشار وباء كورونا، ما أثار استياء المواطنين، الذين اعتادوا على إقامة الصلاة بطقوسها عبر ارتداء اللباس التقليدي، وتبادل التهاني. وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ مقتضب لها، صدرأكمل القراءة »
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