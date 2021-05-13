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اذاعة وتلفزيون

مبدعون في حضرة “فنون وثقافات”

منذ 18 ساعة
نظمت جمعية فنون وثقافات، أخيرا، بمقرها بالمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، ورشات فنية لفائدة الأطفال الواعدين في مجموعة من المجالات كالموسيقى و الرسم و الخط العربي والمسرح. وحظيت المبادرة بحضور مجموعة من الأسماء في مجال الثقافة والفن والإعلام والرياضة منهم الفنان عمر السيد والفنان الحاج يونس والباحثة السوسيولوجية سمية نعمانأكمل القراءة »


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منذ 18 ساعة
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