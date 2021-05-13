اذاعة وتلفزيون
مبدعون في حضرة “فنون وثقافات”
نظمت جمعية فنون وثقافات، أخيرا، بمقرها بالمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، ورشات فنية لفائدة الأطفال الواعدين في مجموعة من المجالات كالموسيقى و الرسم و الخط العربي والمسرح. وحظيت المبادرة بحضور مجموعة من الأسماء في مجال الثقافة والفن والإعلام والرياضة منهم الفنان عمر السيد والفنان الحاج يونس والباحثة السوسيولوجية سمية نعمانأكمل القراءة »
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