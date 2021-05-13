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الصباح الفني

إمديازن تعود بـ “أيواد”

منذ 18 ساعة
ملصق الأغنية (خاص)
أطلقت مجموعة “إمديازن” الأمازيغية، أخيرا، عملا غنائيا اختارت له عنوان “أيواد” لتدشن به عودتها إلى المشهد الفني الذي راكمت فيه تجربة قاربت ثلاثة عقود. المجموعة الغنائية التي يتحدر أفرادها من منطقة إمنتانوت، تتشكل من الفنانين جمال الحنصالي وأخيه عبد الرحيم الحنصالي، إضافة إلى شاعرها ومؤسسها محمد الحنصالي، وسلكت في أغنيتهاأكمل القراءة »


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منذ 18 ساعة
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