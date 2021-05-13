الصباح الفني
كريمة الصقلي في “مولاي ولا سواك”
أطلقت، أخيرا، الفنانة كريمة الصقلي عملا غنائيا جديدا بعنوان “مولاي ولا سواك”، الذي يتماشى مع الأجواء الروحانية لرمضان. وتعتبر أغنية “مولاي ولا سواك” ثمرة تعاون فني بين الصقلي والشاعر محمد حساين والملحن عبد الفتاح النكادي. وسبق للصقلي أن قدمت مجموعة من الأغاني ذات الطابع الديني إلى جانب أغان تتناول مواضيعأكمل القراءة »
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