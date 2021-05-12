الصباح الفني
جنات في “سوق الدلالة”
وقع اختيار المسؤولين عن المسلسل المغربي “سوق الدلالة”، على الفنانة جنات مهيد لتؤدي “تتر” المسلسل الذي سيعرض قريبا على القناة الثانية. وتم طرح الأغنية، الجمعة الماضي، بموقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، من أجل الترويج للمسلسل. وأغنية “سوق الدلالة” من كلمات أحمد بوعروة، وألحان رضوان الديري، وتوزيع رشيد محمد علي، وإشراف جميلةأكمل القراءة »
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