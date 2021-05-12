الرياضة
إطلاق اسم اللوزاني على ملعب بالصويرة
أطلق المجلس الجماعي للصويرة اسم الراحل عبد الخالق اللوزاني على الملعب البلدي للمدينة. وصادق أعضاء المجلس، خلال أشغال الدورة العادية، المنعقدة الجمعة بالماضي، على نقطة ضمن جدول الأعمال تضمنت إطلاق اسم اللوزاني على الملعب البلدي. وتأتي هذه المبادرة، حسب مصادر من المدينة، اعترافا بالمساهمات الكبيرة لهذا الإطار الوطني لفائدة كرةأكمل القراءة »
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