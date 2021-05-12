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مهرجان تطوان يكشف عن الحكام
الفرنسي “ترابي” يترأس لجنة الأفلام الروائية و”سطالينس” في الأفلام الوثائقية كشفت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، عن أعضاء لجان تحكيم الدورة الـ26، المنظمة بشكل افتراضي، بين 4 و10 يونيو المقبل. ويترأس لجنة الأفلام الروائية الطويلة المخرج والمنتج الفرنسي الإيفواري “جاك ترابي”، الذي انتقل بسلاسة من صرامة الرياضيات إلىأكمل القراءة »
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