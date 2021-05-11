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الصباح الفني

الأشراقي: الإبداع إبحار ضد التيار

منذ يومين
محمد الأشراقي (خاص)
تلازمه آلة العود أينما حل وارتحل، فينطقها معزوفات حرص على تضمينها في ألبومات بعناوين مختلفة مثل “شموع” و”ربيع الحب” و”همس العود” و”عبير الوتر”، فضلا عن عشرات القطع والقصائد المغناة. إنه الفنان محمد الأشراقي الذي يجر خلفه مسارا فنيا ناهز الأربعين سنة، انطلق فيها من حضرة الصنائع الأندلسية مرورا بطيب الذكرأكمل القراءة »


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منذ يومين
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