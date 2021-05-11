وطنية
حقوقيون ينددون بتزكية المفسدين في الانتخابات
دعوا إلى تفعيل متابعة الولاة والعمال في قضايا المال العام وحملوا الحكومة الفشل في محاربة الفساد حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام، وسياسة الريع، بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلمأكمل القراءة »
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