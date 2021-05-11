وطنية
الصحة “تخون” 1229 أستاذا
حوالي ألف أستاذ طلبوا الانتقال لأسباب مرضية وآخرون التمسوا تقاعدا نسبيا تقاطرت طلبات الأساتذة الراغبين في الانتقال لأسباب صحية على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية، إذ بلغ العدد الإجمالي المعلن عليه، 968 أستاذا وأستاذة. ويضاف هذا العدد إلى 261 أستاذا التمسوا من الإدارة المركزية للوزارة الموافقة علىأكمل القراءة »
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