اذاعة وتلفزيون
68 مليون مشاهد لـ”بنات العساس” في “يوتوب”
عدد المنخرطين في قناة “رمضان الأولى” في الموقع مليونان و809 آلاف قالت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إن التكامل بين قنواتها الرقمية والبث الخطي (الكلاسيكي)، ساهم في امتداد ارتباط المشاهدين المغاربة ببرامج الشركة الوطنية في قنواتها الرقمية، خاصة عبر شبكة “يوتوب”. وأوضحت الشركة نفسها إن الأسابيع الثلاثة من رمضان الحالي عرفتأكمل القراءة »
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