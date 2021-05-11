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وطنية

ملفات تعاضدية التعليم في مهب الريح

منذ يومين
شكوك تحوم حول شعار الحكامة الجيدة والتدبير المالي داخل المؤسسة يبدو أن حال التعاضدية العامة للتربية الوطنية لن يعرف طريقه إلى الإصلاح في الأفق المنظور، رغم ما يعانيه المنخرطون والمنخرطات بسبب صعوبة الاستفادة من الخدمات الأساسية، رغم تراكم الاختلالات التي يعرفها هذا المرفق العام. وهنا يطرح السؤال بشكل قوي علىأكمل القراءة »


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منذ يومين
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