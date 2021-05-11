الرياضة
مجزرة الداخلة… التفاصيل الكاملة
تبادل للسب أوقف المباراة عشر دقائق وانتهى باعتداءات دموية والعصبة تحقق كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” تفاصيل مثيرة، حول أحداث العنف والاعتداءات، التي شهدتها مباراة مولودية الداخلة واتحاد سيدي قاسم (2-0)، أول أمس (الأحد)، ضمن بطولة القسم الوطني هواة لكرة القدم. وانطلقت شرارة الأحداث من لقطة رمي أحد مسيري مولوديةأكمل القراءة »
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