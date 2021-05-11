اذاعة وتلفزيون
“جزيرة الكنز” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا و49 دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من الموسم السادس من “جزيرة الكنز”. واختارت القناة الثانية “دوزيم” الإفراج عن الموسم السادس من برنامج “جزيرة الكنز” بعد حوالي أكثر من سنة على تصوير مشاهده، إذ جعلته ضمن شبكة برامجها الخاصة برمضان. وعرفأكمل القراءة »
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