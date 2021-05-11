الرياضة
الرجاء يقترب من الصدارة
السليماني: المغرب الفاسي يتطور ويجب تقبل الهزيمة زاد الرجاء الضغط على الوداد، متصدر ترتيب البطولة الوطنية، بفوزه على المغرب الفاسي بهدف لصفر، أول أمس (الأحد)، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الجولة 15، وتعادل الفريق الأحمر بملعب الجيش الملكي (0-0)، في اليوم نفسه. وسجل هدف المباراة الوحيد، الكونغولي بين مالانغو، فيأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.