حوادث
3سنوات لمروج مخدرات بأولاد افرج
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، بمؤاخذة مروج للمخدرات في عقده الثالث عديم السوابق القضائية، الأربعاء الماضي، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة ألاف درهم. وسبق لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد افرج، أن أحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، بعد نصب كمين له منأكمل القراءة »
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